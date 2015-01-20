Петербург вновь лидирует по числу ковид-госпитализаций

За сутки ковидом заразились 1068 жителей города.

За минувший четверг в больницы Петербурга поступили 198 пациентов с коронавирусом. Город лидирует среди регионов страны по этому показателю. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с ковидом.

За сутки ковидом заразились 1068 жителей, не смогли побороть заболевание 16 человек, еще 1110 выздоровели. На втором месте по темпам госпитализации находится Москва. В городские больницы с коронавирусом увезли 126 человек.

В целом в РФ за минувшие сутки выявили 7409 ковид-случаев. При этом госпитализировали 1192 пациентов, 8275 — пошли на поправку, ещё 57 — скончались.

Ранее в Петербурге более 70% учеников младших классов ушли на каникулы. Школьники с 5 по 11 классы могут выбрать смешанный формат обучения.

Фото: Piter.tv

