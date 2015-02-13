В Петербурге более 70% младших учеников младших классов ушли на каникулы

Школьники с 5 по 11 классы могут выбрать смешанный формат обучения.

В Петербурге с 21 декабря для учеников начальной школы начались каникулы из-за заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Более 70% школьников ушли на каникулы. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

С 21 декабря занятия проходят уже как внеурочная деятельность. Для оставшихся школьников, родители которых не могут из-за работы быть с ними вместе, организована работа в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия.

Школьники с 5 по 11 классы могут выбрать смешанный формат обучения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. На такое обучение перешли почти 5000 школьников.

При этом в Ленобласти все школьники закончат учиться 23 декабря.

Фото: pxhere.com