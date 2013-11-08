В Ленобласти школьники закончат учиться 23 декабря

С 26 декабря у них начнутся каникулы.

Школьники Ленинградской области уйдут на зимние каникулы с 26 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации администрации.

Следующая неделя станет последней учебной неделей в этом году, последние занятия завершатся 23 декабря. Изначально пранировалось, что дети пойдут на каникулы с 26 декабря.

По словам заместителя председателя правительства по социальным вопросам региона Николая Емельянова, такое решение было принято для остановки цепочки заболеваемости.

В Петербурге в сутки госпитализируют около 200 детей с ОРВИ.

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