В Петербурге в сутки госпитализируют около 200 детей с ОРВИ

Специалисты Детской клинической больницы имени Филатова поделились рекомендациями, на что нужно обращать внимание родителям.

В Петербурге отмечается существенный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Рост госпитализаций детей с ОРВИ вырос примерно в два раза и составляет 200 человек в сутки. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Специалисты Детской клинической больницы имени Филатова поделились рекомендациями, на что нужно обращать внимание родителям.

– Изменение сознания. Ребенок слишком сонлив, его не удается растормошить, он не реагирует на вопросы – следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

– Также скорую вызывают, если жаропонижающие средства не снижают t ниже 39.5°C при условии, что дана необходимая доза препарата.

– Если дополнительно к высокой температуре тела у ребенка появляются различные высыпания на коже, необходимо записаться на прием к врачу (не экстренно).

– Если малыш отказывается от воды и любой другой жидкости, у него сухой язык, бледная и холодная кожа, требуется обязательный осмотр доктором в течение суток.

– Если у ребенка появилась одышка, учащенное дыхание (более 40 в минуту у детей старшего возраста и более 50 у грудных детей), затруднение вдоха или выдоха, боль в грудной клетке – вызвать скорую помощь.

– Если температура плохо снижается и сохраняется более 3 дней, следует показать ребенка врачу.

– Если у маленького ребенка младше 3 месяцев температура тела выше 38°C, необходимо в течение суток показать его специалисту.

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Фото: Piter.tv