Стали известны условия для отмены детских праздников в Петербурге

По словам Башкетовой, введённые ранее ограничения помогут сдержать распространение инфекции.

Стало известно, что в Петербурге могут отменить детские праздники из-за увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом заявила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова, пишет 78.ru.

По словам Башкетовой, введённые ранее ограничения помогут сдержать распространение инфекции. В настоящий момент в городе циркулируют Н3N2 и вирусы гриппа В. Основную массу среди заболевших составляют дети от 7 до 14 лет.

Напомним, что в Петербурге 21 декабря закончатся занятия у младшей школы. Власти учли занятость родителей, которые на это не рассчитывали, и организовали в школах развивающие кружки. По словам Потехиной, до 20 декабря вся начальная школа завершит программу. До 20-го числа всем детям будут выставлены оценки. И если семья готова забрать ребенка на каникулы – они смогут это сделать. После 20 декабря школы продолжат работу, но вместо уроков там будут действующие кружки и развивающие игры. В будущем планируется проведение новогодних ёлок. Пока Роспотребнадзор их не запретил.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дети до шести лет и пожилые граждане наиболее подвержены заражению гриппом, что следует учитывать при проведении новогодних праздничных мероприятий и утренников.

Фото: Piter.tv

