В Петербурге 21 декабря закончатся занятия у младшей школы

Власти учли занятость родителей, которые на это не рассчитывали, и организовали в школах развивающие кружки.

В Петербурге школьники младших классов могут уйти на зимние каникулы раньше. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Власти учли занятость родителей, которые на это не рассчитывали, и организовали в школах развивающие кружки. По словам Потехиной, до 20 декабря вся начальная школа завершит программу. До 20-го числа всем детям будут выставлены оценки. И если семья готова забрать ребенка на каникулы – они смогут это сделать.

После 20 декабря школы продолжат работу, но вместо уроков там будут действующие кружки и развивающие игры. В будущем планируется проведение новогодних ёлок. Пока Роспотребнадзор их не запретил.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дети до шести лет и пожилые граждане наиболее подвержены заражению гриппом, что следует учитывать при проведении новогодних праздничных мероприятий и утренников. Гостья программы пояснила, что уязвимость этих категорий граждан обусловлена тем, что у детей еще до конца не сформирована иммунная система, а у пенсионеров - уже ослаблена.

Ранее Попова предупредила о сохранении риска заразиться оспой обезьян за рубежом.на пояснила, что данная болезнь хотя и затихла в мире, но не ушла совсем. Эксперт предупредила туристов о циркулирующей в отдельных государствах холере. В России от нее прививку сделать невозможно. Она призвала соблюдать требования по гигиене, употреблять в пищу исключительно термически обработанные фрукты и продукты.

Фото: Piter.tv

