Ленобласть попала в топ по поддержке социально-ориентировнных НКО

Ленинградская область вошла в ТОП-10 по поддержке социальных НКО.

Ленинградская область стала лидером по поддержке социально-ориентированных НКО второй год подряд. Регион попал в десятку лучших по версии Минэкономразвития России за 2022 год.

В рейтинге учитывались около 20 базовых показателей, и Ленобласть выбилась в лидеры благодаря муниципальной поддержке НКО, помощи соцпредприятиям и уровню вовлеченности негосударственных организаций в культурно-массовые мероприятия.

Региональная реформа господдержки СО НКО позволила улучшить инфраструктуру поддержки проектов, а также создать единый подход в поддержке таких организаций.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запускают социальную ипотеку.

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