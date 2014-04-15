Стало известно, когда в Петербурге закроются магазины Decathlon

Владельцы подарочных карт Decathlon могут вернуть деньги через службу поддержки.

С 26 июня торговые точки сети Decathlon временно закрываются в Петербурге. Спортивный инвентарь придется покупать в других магазинах. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Как указали представители компании, причиной закрытия магазина стали внешние условия. Обеспечение доставки товаров пока не является возможным.

Интернет-магазин тоже перестанет работать. Последний заказ можно будет сделать в нем до 22:00 26 июня. Вернуть товары, которые имеют брак или не подошли покупателю, можно до 10 июля в следующих точках "Декатлон Жемчужина", "Декатлон Парнас", "Декатлон Охта" и "Декатлон Пулково".

Владельцы подарочных карт Decathlon могут вернуть деньги через службу поддержки.

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Фото: ВКонтакте / Декатлон | Decathlon