Mango окончательно уходит из России

Магазин одежды Mango уходит с российского рынка. Компания приняла решение отказаться от прямых продаж в России. Об этом сообщили "Известия".
В испанских СМИ пишут, что решение связано с "международной геополитической неопределённостью" на фоне ситуации на Украине.
Компания постарается сохранить 800 рабочих мест, фирма договорилась с партнерами об отказе от 55 магазинов.
Отметим, что Россия входила в пятёрку крупнейших рынков сбыта компании. Согласно данным на конец прошлого года, РФ приносила 8% чистой операционной прибыли Mango.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге в помещениях супермаркетов PRISMA в середине июля заработает новая сеть.
Фото: Piter.tv
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