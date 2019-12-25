Mango окончательно уходит из России

В испанских СМИ пишут, что решение связано с "международной геополитической неопределённостью".

Магазин одежды Mango уходит с российского рынка. Компания приняла решение отказаться от прямых продаж в России. Об этом сообщили "Известия".

В испанских СМИ пишут, что решение связано с "международной геополитической неопределённостью" на фоне ситуации на Украине.

Компания постарается сохранить 800 рабочих мест, фирма договорилась с партнерами об отказе от 55 магазинов.

Отметим, что Россия входила в пятёрку крупнейших рынков сбыта компании. Согласно данным на конец прошлого года, РФ приносила 8% чистой операционной прибыли Mango.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в помещениях супермаркетов PRISMA в середине июля заработает новая сеть.

Фото: Piter.tv