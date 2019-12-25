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Mango окончательно уходит из России
Сегодня, 10:40
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Mango окончательно уходит из России

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В испанских СМИ пишут, что решение связано с  "международной геополитической неопределённостью".

Магазин одежды Mango уходит с российского рынка. Компания приняла решение отказаться от прямых продаж в России. Об этом сообщили "Известия". 

В испанских СМИ пишут, что решение связано с  "международной геополитической неопределённостью" на фоне ситуации на Украине.

Компания постарается сохранить 800 рабочих мест, фирма договорилась с партнерами об отказе от 55 магазинов.

Отметим, что Россия входила в пятёрку крупнейших рынков сбыта компании. Согласно данным на конец прошлого года, РФ приносила 8% чистой операционной прибыли Mango.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в помещениях супермаркетов PRISMA в середине июля заработает новая сеть.

Фото: Piter.tv

Теги: mango, одежда, продажи, санкции, уход с российского рынка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости России,

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