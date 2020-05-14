В Петербурге в помещениях супермаркетов PRISMA в середине июля заработает новая сеть

Почти все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекрёсток".

X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятёрочка" и "Перекрёсток" и финский холдинг SOK RETAIL INT. OY, ранее заявивший о прекращении торговой деятельности на территории РФ, пришли к соглашению. X5 Group приобретет 15 торговых объектов, работавших под брендом PRISMA в Петербурге, а также кулинарный цех. ФАС одобрила соответствующее ходатайство Х5 15 июня. Об этом Piter.tv стало известно от X5 Group.

Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. Почти все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекрёсток".

Одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнёрами, в том числе перед арендодателями.

Фото: Piter.tv