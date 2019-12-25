Петербуржцы стоят в огромных очередях в закрывающихся гипермаркетах Prisma

Очевидцы рассказывают, что на полках остались только томаты в банках и финские чипсы.

Во вторник, 29 марта, петербуржцы стоят в огромных очередях в двух последних магазинах финской сети Prisma на Петергофском шоссе и Полюстровском проспекте в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

В указанных магазинах действует скидка 80% на всё, за исключением алкоголя и сигарет. Последний рабочий день гипермаркетов – 31 марта. В пресс-службе Prisma добавили, что распродали бóльшую часть товаров, поэтому закрывают последние магазины сети раньше запланированной даты.

Судя по фотографиям, в магазинах собрались огромные очереди, в которых петербуржцы вынуждены стоять около часа. Очевидцы рассказывают, что на полках остались только томаты в банках и финские чипсы, посетители набрали целые "вагоны тележек".

Ранее мы сообщали, что в петербургской больнице №2 к офтальмологу будут принимать по записи из-за огромных очередей. Они стали образовываться с 16 марта.

Фото: Вконтакте / Ксения Друнина