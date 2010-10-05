Суд закрыл "Яндекс Лавку" на Исполкомской на 90 суток из-за шума

Промышленные холодильники под окнами жильцов нарушили санитарные нормы.

Смольнинский районный суд Петербурга приостановил работу даркстора "Яндекс Лавка" на Исполкомской улице на 90 суток. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации нежилого помещения в жилом доме. Проверка показала, что на фасаде здания под окнами квартир были установлены промышленные холодильники и компрессорные блоки, создававшие превышение допустимого уровня шума как днём, так и ночью.

Кроме того, компания не предоставила программу производственного контроля с протоколами инструментальных замеров. Суд признал ООО "ЯНДЕКС.ЛАВКА" виновным по статье 6.4 КоАП РФ. Решение вступило в силу, и работа пункта доставки приостановлена на три месяца.

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Фото: Piter.TV