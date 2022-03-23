В петербургской больнице №2 к офтальмологу будут принимать по записи из-за огромных очередей

Очереди стали образовываться с 16 марта.

Петербуржцы стоят часами в очереди, чтобы попасть в офтальмологическое отделение Городской многопрофильной больницы №2. В связи с этим прием решили вести по записи, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

5 месяцев учреждение работало как инфекционное и недавно вернулось к плановой работе. С 16 марта у входа стали образовываться очереди.

Последнее перепрофилирование продлилось 5 месяцев, число нуждающихся в помощи офтальмологов за этот период нарастало, как снежный ком и сегодня мы переживаем "ажиотажный спрос". После открытия плановой помощи в больнице прием ведется всего 4 дня. Очереди — не от халатности и не от плохой организации. Врачи работают быстро и очень напряженно, понимая, что пациенты торопятся получить долгожданное лечение и больше не готовы ждать. Вадим Николаенко, заместитель главного врача по офтальмологии.

С 23 марта отделение будет принимать строго по записи. Номерки нужно будет ловить на портале "Здоровье петербуржца" и на сайтах поликлиник. Всего будет 40 номерков. С 1 апреля правила изменятся. Вопросы можно задать по телефонам 338-94-83 и 8-905-274-77-93.

Ранее губернатор Петербурга заявил, что в городе рано отменять масочный режим.

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