Беглов считает, что масочный режим необходим Петербургу

На 47% снизилась госпитализация горожан в стационары Петербурга, а число активных больных на 42%.

В понедельник, 21 марта, стало известно, что в Петербурге продолжает действовать масочный режим. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе традиционного радиообращения.

Ситуация с ковидом в городе меняется к лучшему. На 47% снизилась госпитализация горожан в стационары Петербурга, а число активных больных на 42%. Беглов подчеркнул, что "это не значит, что можно пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Маски и социальная дистанция в общественных местах остаются жизненной необходимостью".

Ранее мы писали, что петербурженка выпала с 12 этажа, когда мыла окна, на проспекте Энтузиастов. В руках погибшей было моющее средство.

Фото: pexels

