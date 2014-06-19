Петербурженка выпала с 12 этажа, когда мыла окна, на проспекте Энтузиастов

В руках погибшей было моющее средство.

Накануне, 20 марта, петербурженка выпала с окна 12 этажа в Красногвардейском районе Петербурга. Выясняются обстоятельства гибели женщины в результате несчастного случая, передает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В воскресенье в полицию сообщили о падении женщины с высоты в доме № 31, корпус 3, по проспекту Энтузиастов. На месте происшествия правоохранители выяснили, что 49-летняя петербурженка мыла окно в квартире на 12-м этаже, где жила с матерью. В руках погибшей было моющее средство. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли в массовом ДТП на КАД. На данный момент выясняются причины аварии.

Фото: pixabay

