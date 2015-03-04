Уполномоченный по правам ребенка назвал аномалией выпадение детей из окон зимой

В аппарате детского омбудсмена призвали родителей не оставлять детей без присмотра и напомнили об опасности москитных сеток.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной прокомментировали участившиеся случаи выпадения детей из окон. По словам пресс-секретаря Алексея Буцайло, обе недавние трагедии произошли из-за халатности взрослых, которые пренебрегли элементарными правилами безопасности.

Представитель омбудсмена подчеркнул, что ведомство постоянно напоминает родителям о необходимости неусыпного контроля за детьми и недопустимости оставлять их в одиночестве в комнатах с открытыми окнами. К сожалению, некоторые мамы и папы игнорируют эти предостережения.

Буцайло отметил, что обычно волна подобных происшествий накрывает город с приходом тепла, когда петербуржцы массово открывают окна после зимы. Особую опасность представляют москитные сетки, которые создают ложное чувство защищенности, хотя на самом деле не выдерживают веса ребенка и не могут предотвратить падение.

Нетипичность текущей ситуации, по словам представителя омбудсмена, заключается в том, что случаи выпадения детей фиксируются уже сейчас, хотя потепление еще не наступило. Сложившуюся обстановку в аппарате уполномоченного назвали аномальной.