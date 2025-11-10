В ЖК "Балтийская жемчужина" спасают школьников на 10 этаже

Очевидцы заметили подростков, которые свесились из открытого окна многоэтажки и бросали предметы вниз. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные.

В Красносельском районе Петербурга развернулась экстренная операция по спасению несовершеннолетних. Жители дома на улице Героев заметили компанию подростков, которые вели себя опасно на подоконнике десятого этажа.

Одна из прохожих, заметившая нарушителей, рассказала, что дети не просто сидели у открытого окна, а перевешивались наружу, сбрасывали вниз различные вещи и совершали непристойные действия. Женщина попыталась призвать хулиганов к порядку, но каждый раз, когда она начинала кричать, они прятались в комнату, а затем возобновляли свои выходки.

Испугавшись за жизнь школьников, петербурженка не стала ждать трагической развязки и немедленно набрала номер экстренных служб. На вызов оперативно приехали наряд полиции и расчет пожарных.

Очевидица отметила, что дети, судя по всему, просто искали острых ощущений. Она осталась на месте, чтобы контролировать ситуацию до прибытия специалистов.

Фото: домовой чат ЖК "Балтийская жемчужина"