Три человека погибли в массовом ДТП на КАД

На данный момент выясняются причины аварии.

Стало известно о трех погибших в аварии на КАД. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В аварии пострадали "Газель", "КАМАЗ", Daewoo Matiz. ДТП произошло утром 21 марта на 133 км КАД в Кронштадтском районе. Из-за ЧП были заблокированы две полосы движения, одна полоса осталась свободной для движений других ТС.

На данный момент выясняются причины аварии. Все трое погибших ехали в "Газели". Также травмы получила пассажирка из автомобиля Daewoo Matiz.

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Фото: Piter.tv