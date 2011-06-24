  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Непокоренных пьяный водитель сбил 14-летнюю школьницу
Сегодня, 10:24
154
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Непокоренных пьяный водитель сбил 14-летнюю школьницу

0 0

Девочка находится в тяжелом состоянии.

Водитель "Форд Мондео" сбил школьницу, которая переходила дорогу на "красный" сигнал светофора. ДТП произошло около 19:30 20-го марта на проспекте Непокоренных, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

14-летний подросток хотела пересечь проезжую часть у дома №14/2. В результате аварии девочку в тяжелом состоянии госпитализировали. Водитель оказался пьян. Прибор зафиксировал 0,647 мг/л. 

В отношении 52-летнего мужчины составили протокол за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности. Кроме того, возбуждено уголовное дело за нарушение правил ПДД. Водитель задержан. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Красносельском районе задержан подозреваемый в ограблении врача. Они познакомились в Интернете. 

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, пьяный водитель, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии