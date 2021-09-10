В Красносельском районе задержан подозреваемый в ограблении врача

Установлено, что заявитель на сайте знакомств познакомился с мужчиной, который пришел к нему домой в сопровождении еще двух неизвестных мужчин.

В Красносельском районе задержан мужчина, подозреваемый в ограблении врача. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 20 марта обратился 43-летний мужчина, работающий врачом в частной клинике. Он сообщил, что к нему в квартиру в доме по Гатчинскому шоссе проникли неизвестные.

Установлено, что заявитель на сайте знакомств познакомился с мужчиной, который пришел к нему домой в сопровождении еще двух неизвестных мужчин. Злоумышленники под угрозой применения насилия заставили заявителя совершить перевод денежных средств в размере 6 500 рублей. По "горячим следам" по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний неработающий гражданин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее в Петербурге полицейские по "горячим" следам задержали мужчину, ограбившего пожилую женщину в подъезде.

Фото: МВД; Piter.tv