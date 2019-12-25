В Петербурге полицейские по "горячим" следам задержали мужчину, ограбившего пожилую женщину в подъезде

Мужчина ударил потерпевшую, украл телефон и скрылся.

В воскресенье, 13 марта, в дежурную часть ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обратилась 63-летняя пенсионерка и заявила, что около половины седьмого вечера ее ограбили в подъезде дома 9 по Ковенскому переулку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Грабитель избил женщину, похитил мобильный телефон "Ксиаоми Редми 7 Про" и скрылся. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

На место происшествия оперативно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые по "горячим следам" у дома 35 по улице Жуковского по подозрению в совершении данного преступления задержали 31-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по статье грабеж.

Фото: Piter.tv