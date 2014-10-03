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В супермаркетах PRISMA полки опустели за день до закрытия
Сегодня, 10:30
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В супермаркетах PRISMA полки опустели за день до закрытия

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На прилавках почти не осталось товаров.

Вечером 13 марта в Петербурге закрываются супермаркеты PRISMA. За день до закрытия горожане опустошили полки, товаров на прилавках почти не осталось. Об этом сообщают "Невские новости".

Так, производитель объявил скидки от 20 до 50% на все товары. В результате опустели витрины мясных и молочных отделов, готовых блюд в продаже тоже нет.

В супермаркетах практически не осталось товаров личной гигиены, а также туалетных принадлежностей. Однако еще остается товар на полках с кормами для животных, соками, а также бытовые мелочи.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сократили число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. 

Фото: pixabay 

Теги: евросоюз санкции против россии, супермаркеты prisma
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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