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Сеть супермаркетов Prisma останавливает работу в Петербурге
Сегодня, 14:47
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Сеть супермаркетов Prisma останавливает работу в Петербурге

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Магазины закрывают из-за фундаментальных изменений в бизнес-среде.

По всей России сеть супермаркетов PRISMA и отели SOKOS будут закрыты, сообщили в пресс-службе финского холдинга S-Group.

Такое решение связано с фундаментальными изменениями в бизнес-среде. В Петербурге открыто 16 супермаркетов и три отеля холдинга. В общем в фирме трудилось 1 000 петербуржцев. 

Отмечается, что компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все выплаты в соответствии с текущим законом.

В "Икее" в Петербурге скопились огромные очереди из-за закрытия 4 марта.

Фото: Pexels

Теги: петербург, супермаркеты, супермаркеты prisma
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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