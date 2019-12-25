Сеть супермаркетов Prisma останавливает работу в Петербурге

Магазины закрывают из-за фундаментальных изменений в бизнес-среде.

По всей России сеть супермаркетов PRISMA и отели SOKOS будут закрыты, сообщили в пресс-службе финского холдинга S-Group.

Такое решение связано с фундаментальными изменениями в бизнес-среде. В Петербурге открыто 16 супермаркетов и три отеля холдинга. В общем в фирме трудилось 1 000 петербуржцев.

Отмечается, что компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все выплаты в соответствии с текущим законом.

В "Икее" в Петербурге скопились огромные очереди из-за закрытия 4 марта.

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