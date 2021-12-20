X5 Group сможет занять место Prisma в Петербурге

Власти до 1 января 2023 года хотят снять ограничения по максимальной доле рынка для ретейлеров.

Российские власти могут снять лимит по доле рынка для покупки ушедших из страны зарубежных компаний. Проект подготовили в Минпромторге. Об этом сообщили "Ведомости".

Власти до 1 января 2023 года хотят снять ограничения по максимальной доле рынка для ретейлеров, которые собираются купить активы уходящих из страны иностранных организаций.



Эксперты считают, что данные поправки помогут X5 Group приобрести Prisma в Санкт-Петербурге. В марте в Северной столице перестали работать 16 магазинов Prisma.

Фото: Piter.tv