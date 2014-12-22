В Хабаровске в 2025 году запустят оптово-распределительный центр

Екатерина Гаврилова рассказала о расширении компании на Дальний Восток.

Российская компания X5 Group, управляющая такими торговыми сетями как "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", планирует строительство оптово-распределительного центра в городе Хабаровске. Соответствующей информацией с коллегами поделилась руководитель офиса по взаимодействию с органами власти X5 Group Дальний Восток Екатерина Гаврилова, выступая во время сессии "Новая нефть: инвестиционный потенциал агросектора Дальневосточного региона". Мероприятие организовано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Эксперт пояснила, что после появления такого объекта в российском регионе можно будет говорить о серьезном расширении на Дальний Восток.

Без него мы не сдвинем снабжение магазинов. Это будет мультитемпературный оптово-распределительный центр, который позволяет обеспечивать хранение овощей, заморозки, продуктов. Строительство его завершится в третьем квартале 2025 года. Екатерина Гаврилова, представитель компании

Специалист заметила, что сейчас ближайший к дальневосточным регионам подобный центр находится в Красноярске. Екатерина Гаврилова уточнила, что при открытии точек руководители ориентировались также на местных производителей. Она пояснила, что невозможно привезти в регион такой продукт как "ультрафреш" и "фреш" из Сибири или Красноярска в нужном объеме.

Наращиваем пакет у наших поставщиков. На данный момент - всего 15% от всего ассортимента местные производители. Нам очень хочется расширить этот процент. Цель - 40%. Екатерина Гаврилова, представитель компании

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Фото и видео: Восточный экономический форум