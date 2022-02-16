Эксперты прокомментировали падение объемов строительства жилья в Петербурге

В Ленобласти – обратная ситуация.

В Петербурге снизились объемы строительства жилья. При этом в Ленобласти ситуация обратная. Эксперты прокомментировали тенденцию, пишет РБК.

Гендиректор NF Group в Северной столице Константин Лосюков сообщил, что в черте города наблюдается дефицит свободных земельных участков. Кроме того, увеличивается и себестоимость.

В области земля почти везде дешевле, чем в пределах Петербурга, также дешевле обходится смена ВРИ (вида разрешенного использования земельного участка). Ирина Доброхотова, основатель "БЕСТ-Новострой"

Таким образом, возводить жилые дома в Ленобласти выгоднее для застройщиков.

Сергей Лобжанидзе, директор bnMAP.pro, подчеркнул, что "за средний чек, аналогичный петербургскому, в области можно приобрести более просторную квартиру". К примеру, стоимость квадратного метра в городе в классах эконом и комфорт составила 207,7 тыс. рублей, а в Ломоносовском районе - 137 тыс. рублей.

По данным "БЕСТ-Новострой", девелоперов чаще привлекают Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за месяц стоимость аренды однушек выросла на 2,8%.

Фото: Piter.TV