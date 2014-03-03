Территорию Кронштадта застроят жильем и социальными объектами

Строительство крытого спортивного комплекса состоится в 2026 году, амбулаторно-поликлинического учреждения – в 2026-2028 годах.

Изменения в проект планировки территории Кронштадта, которая ограничена улицами Литке и Адмирала Грейга, Цитадельским и Кронштадтским шоссе, проектируемыми проездами №2, №5, №6 и береговой линией Невской губы, рассмотрели и утвердили на рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства. Изменения подготовило СПб ГКУ "НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга", сообщили в пресс-службе Смольного 24 июня.

Предусмотрено строительство жилья, гаражей для хранения автотранспорта, поликлиники на 600 посещений в смену, детского сада на 220 мест, домов престарелых и культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, гостиницы, магазина, объектов инженерной инфраструктуры. Также реконструируют школу на 550 мест, организуют три проезда.

Строительство крытого спортивного комплекса состоится в 2026 году, амбулаторно-поликлинического учреждения – в 2026-2028 годах.

Кроме того, пройдут капитальный ремонт и реставрация "Детской художественной школы имени М. К. Аникушина Кронштадтского района", "Кронштадтского дворца молодежи", Центра молодежного инновационного развития "Технокотлин", Кронштадтского дворца культуры и объектов культурного наследия регионального значения "Жилой комплекс семи зданий (Казармы крепостной Минной роты)".

Комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Жилищным комитетом и администрацией Кронштадтского района данный вопрос проработан и подтверждена целесообразность развития территории в соответствии с документацией. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)