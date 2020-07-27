Бывший доходный дом на улице Достоевского освободился от лесов

Здание построили в 1894-1896 годах, оно является образцом архитектуры эклектики с элементами "русского стиля".

Бывший доходный дом архитектора Николая Никонова на улице Достоевского, 38, освободился от лесов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Здание построили в 1894-1896 годах, оно является образцом архитектуры эклектики с элементами "русского стиля". Реставрация лицевых и дворовых фасадов проведена по программе КГИОП за счет средств городского бюджета.

Лицевой фасад здания реставрировали впервые. Ранее, в 70-х годах ХХ века, проводился капитальный ремонт с окраской фасадов.

Отмечается, что после расчистки под слоем краски были обнаружены керамические колонны с цветными вставками между окнами второго этажа. До этого полагали, что колонны гипсовые. Вся керамика на эркере перебрана и отреставрирована.

Ранее мы рассказывали о том, что комплекс послевоенных зданий в Новой Деревне не будут сносить.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга