Комплекс послевоенных зданий в Новой Деревне не будут сносить

Предлагается включение в средовые объекты 660 зданий и сооружений в центральных районах Петербурга, построенных после 1917 года.

Комплекс малоэтажных жилых домов в историческом районе Новая Деревня учтут в новой редакции Закона №820-7 "О границах объединенных зон охраны…". Об этом 21 июня рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

На данный момент часть территории Приморского района отнесена к исторически сложившимся центральным районам города, что связано с характером застройки, наиболее соответствующим центральным районам. Так, на ней в качестве исторических зданий сохраняются только здания, построенные до 1917 года.

Предлагается включение в средовые объекты 660 зданий и сооружений в центральных районах Петербурга, построенных после 1917 года, но не отнесенных к историческим зданиям согласно действующей редакции ранее указанного закона, в том числе – ряда зданий, которые расположены в историческом районе Новая Деревня. После принятия этой корректировки здания защитят от демонтажа, поскольку они станут "формирующими среду".

Квартал Дибуновской улицы в историческом районе Новая Деревня – это пример комплексной квартальной застройки, некий аналог градостроительного ансамбля. <…> Есть архитектура новая, которая работает на контрасте, а есть средовая. Это очень хороший пример средовой архитектуры, которая учитывает контекст и особенности среды, которая ее окружает. Алексей Михайлов, кандидат архитектуры, врио председателя КГИОП Петербурга

Ранее на Piter.TV: две деревянные дачи в Курортном районе признали памятниками.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга