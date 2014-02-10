Две деревянные дачи в Курортном районе признали памятниками

Дача Кирхнера, построенная в стиле поздней эклектики конца XIX — начала XX веков с элементами модерна, сохранила свой исторический облик почти без изменений. Фасады дачи Кана выполнены в архитектурных приемах стиля модерн.

Две деревянные дачи в Курортном районе Петербурга, а именно дача Кирхнера и дача Ф.Ю. Кана, были включены в список объектов культурного наследия регионального значения. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), опубликованного 19 июня.

Дача Кирхнера, построенная в стиле поздней эклектики конца XIX — начала XX веков с элементами модерна, сохранила свой исторический облик почти без изменений, за исключением двух пристроек, возведенных в советское время. В этом здании, которое в свое время служило конспиративной квартирой ЦК РСДРП, часто бывал Владимир Ульянов (Ленин). В настоящее время здание находится в собственности юридического лица и не используется.

Фасады дачи Кана выполнены в архитектурных приемах стиля модерн. Деревянные наружные стены обшиты калеванной доской. Здание имеет башню с декоративным элементом в виде "бургундского креста" и трехгранный эркер с балконом-террасой в завершении. Внутри дачи установлена винтовая лестница с балюстрадным ограждением и две печи белого изразца производства Ракколанйокского гончарного завода. В 1921 году, во время Кронштадтского мятежа в Горской, из-за выгодного расположения строения, его использовали как наблюдательный пункт красноармейцы. В настоящее время дом находится в собственности "Почты России".

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП обязали снова рассмотреть заявление о признании здания ВНИИБ памятником.

Фото: citywalls.ru