КГИОП обязали снова рассмотреть заявление о признании здания ВНИИБ памятником

До 2019 года в здании ВНИИБ, представляющем собой пример "сталинской" архитектуры, располагался бизнес-центр.

Куйбышевский районный суд Петербурга принял сторону градозащитников в их пятилетнем споре с комитетом по охране памятников относительно статуса здания бывшего НИИ Бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49. Суд обязал сотрудников КГИОП повторно рассмотреть заявку, в которой защитники здания требуют признать его памятником и таким образом спасти от возможного сноса. Об этом сообщает движение "Живой город" в своем Telegram.

Удовлетворены требования не всех истцов, а только тех, кто подавал заявление, остальным отказано.

До 2019 года в здании ВНИИБ, представляющем собой пример "сталинской" архитектуры, располагался бизнес-центр. В течение последних нескольких лет оно пустует. Собственник объекта хочет видеть на его месте новые жилые многоэтажки. Более подробно об этом конфликте можно прочитать в материале ЗАКС.Ру.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП проиграл суд Росгосцирку в деле о реставрации Блокадной подстанции.

Фото: citywalls.ru