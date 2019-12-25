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На Петроградке территорию завода "Пирометр" хотят застроить жильем
Сегодня, 10:32
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На Петроградке территорию завода "Пирометр" хотят застроить жильем

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Участок расположен между улицей Рентгена и Большой Монетной улицей.

В Петроградском районе Петербурга территорию завода "Пирометр" могут застроить жильем. Участок расположен между улицей Рентгена и Большой Монетной улицей, его площадь составляет 3 гектара, пишет "Деловой Петербург". 

Ранее на месте предприятия было 15 зданий, в прошлом году в Госстройнадзор подали уведомление о сносе двух корпусов. Так, убрали производственный корпус аккумуляторного завода В. В. Бари, в советское время – завода электроизмерительных приборов "Пирометр". 

Предполагается, что реализуют жилой комплекс бизнес-класса или элит-класса. 

Ранее мы рассказывали о том, что у Пискаревского кладбища построят новый храм. Закладной камень освящен епископом Кронштадтским Вениамином. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: завод, строительство жилья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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