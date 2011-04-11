У Пискаревского кладбища построят новый храм

Закладной камень освящён епископом Кронштадтским Вениамином, руководителем Свято-Троицкого монастыря Александро-Невской Лавры.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с архивной грамотой в основание возводимого храма. Выступая на мероприятии, чиновник подчеркнул важность сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и мужестве предков, пишет "Петербургский дневник".

Разумишкин призвал жителей чаще посещать Пискарёвский мемориал, привозя сюда детей, внуков и близких, чтобы будущие поколения знали свою историю и осознавали значение Победы. Он отметил особую значимость этого мемориала для ленинградцев и петербуржцев, подчеркивая, что это место служит символом уважения и благодарности людям, чья жертва позволила современникам наслаждаться мирной жизнью.

Закладной камень освящён епископом Кронштадтским Вениамином, руководителем Свято-Троицкого монастыря Александро-Невской Лавры. Епископ подчеркнул символичность события, происходящего рядом с крупнейшим военным захоронением города в День Радоницы. Храм, по его мнению, станет местом молитвы и утешения для посетителей кладбища, дарующим веру в вечную жизнь и поддерживающим радость Пасхи среди скорби и печали.

Иерей Илья Васильев, руководитель прихода и будущий священник нового храма, указал на особую связь Пискарёвского мемориала с военной историей города. Братские могилы хранят останки сотен тысяч погибших героев, чьи жертвы обеспечили будущее поколений. Ильёй Васильевым подчёркнуто, что праздник Воскресения Христова выбран покровителем храма неслучайно: вера в воскресение Христа должна стать источником силы и вдохновения для тех, кто приходит почтить память своих близких.

Идея строительства храма возникла в начале девяностых годов прошлого века, её автором выступил тогдашний митрополит Ленинградский и Ладожский Алексий Ридигер, впоследствии ставший Патриархом Алексием II. Строительство началось в 2016 году, завершение основных строительных работ ожидается к концу 2026 года. В настоящий момент на участке временно действует деревянный храм, где проходят регулярные службы и проводятся просветительские мероприятия.

Таким образом, создаваемый храм призван объединить население вокруг идеи духовной преемственности, воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и укреплять чувство морального долга перед поколениями, пережившими Великую Отечественную войну.

Фото: предоставлено иереем Ильей Васильевым