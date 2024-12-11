Вторая очередь Пулково оценена в 200 миллиардов рублей

В зимний период 2023 года городские власти заключили концессионное соглашение с компанией "Воздушные ворота Северной столицы" относительно развития терминала аэропорта до 2060 года.

Леонид Сергеев, генеральный директор аэропорта Пулково, сообщил изданию "Коммерсантъ", что затраты на возведение второй очереди аэропорта и линии метро до него составят порядка 200 миллиардов рублей.

В зимний период 2023 года городские власти заключили концессионное соглашение с компанией "Воздушные ворота Северной столицы" относительно развития терминала аэропорта до 2060 года. Глава ВТБ тогда обозначил предполагаемую стоимость проекта в диапазоне от 60 до 70 миллиардов рублей.

Также продолжается работа над проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, запуск которой запланирован на 2028 год. По мнению Сергеева, данная магистраль может привести к снижению пассажиропотока на два миллиона человек ежегодно. Вместе с тем, он выразил уверенность, что аэропорт сможет компенсировать эти потери благодаря проекту "Шаттл", предусматривающему вылет рейсов каждые 15 минут.

Ранее мы сообщили о том, что пассажирооборот Пулково в новогодних праздников превысил 630 тыс. человек.

Фото: Piter.TV