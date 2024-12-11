Пассажирооборот Пулково в новогодних праздников превысил 630 тыс. человек

Самыми загруженными днями были 29 декабря и 5 января, когда аэропорт обслуживал более 62 тысяч пассажиров и проводил более 500 взлетов и посадок ежедневно.

Новогодний сезон в аэропорту Пулково завершился рекордными показателями: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года услугами аэропорта воспользовалось 632 тысячи пассажиров, пишет "Петербургский дневник".

Большинство путешественников предпочли внутренние направления: Москву, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань. На международные рейсы пришлось 98 тысячам пассажиров, самыми популярными направлениями стали Стамбул, Дубай, Минск, Ереван и Ташкент.

Самыми загруженными днями были 29 декабря и 5 января, когда аэропорт обслуживал более 62 тысяч пассажиров и проводил более 500 взлетов и посадок ежедневно.

В праздники 46,5 тысячи детей младше 12 лет путешествовали через Пулково, чаще всего выбирая направление Москва.

Безопасность полётов оставалась на высоком уровне: аэродром регулярно очищался от снега и льда, самолеты обрабатывались противообледенительными средствами.

Ранее мы сообщили о том, что "Новогодней почтой" в 2024 году отправили свыше 62 тыс. открыток.

Фото: Piter.TV