"Новогодней почтой" в 2024 году отправили свыше 62 тыс. открыток

В этом году проект установил рекорд: всего было получено более 3500 детских работ.

"Петербургский дневник" подвел итоги одного из центральных новогодних мероприятий — "Новогодняя почта". За время работы почты, с 18 по 30 декабря, было отправлено 62 300 уникальных детских открыток в разные регионы России.

Напомним, что основными темами рисунков для открыток стали "Петербург будущего" и "Санкт-Петербург — мегаполис XXI века". В этом году проект установил рекорд: всего было получено более 3500 детских работ. Победители конкурса были награждены губернатором Петербурга Александром Бегловым на Дворцовой площади — главном месте расположения "Новогодней почты" ".

"Новогоднюю почту" "поддерживал футбольный клуб "Зенит". Тематическая открытка, посвящённая юбилею клуба, также была доступна для отправки в любые города России. Партнерами проекта в этом году стали хоккейный клуб СКА, Дворец творчества молодежи, сеть супермаркетов "ВкусВилл". Их тематические открытки также можно было отправить в рамках "Новогодней почты" "Петербургского дневника".

В 2024 году у "Новогодней почты" появились филиалы. Брендированные почтовые ящики можно было найти в культурном комплексе "Брусницын", дворце культуры и искусства имени Сергея Миронова-Кирилли, музее-заповеднике "Остров фортов", центральном выставочном зале "Манеж". Были созданы две особые открытки, посвященные специальной военной операции. Эти открытки можно было отправить в почтовом отделении больницы Святого Луки.

Ранее мы сообщили о том, что Илья Соболев посетил "Новогоднюю почту".

Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)