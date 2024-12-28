Илья Соболев посетил "Новогоднюю почту"

На Дворцовой площади продолжает свою работу "Новогодняя почта" — совместный проект издания "Петербургский дневник" и "Почты России". В этом году генеральным информационным партнером проекта стал телеканал ТНТ.
Российский актер и шоумен Илья Соболев вместе со своей супругой Натальей Соболевой отправили открытку в город Якутск родителям Натальи.
Желаю, чтобы все встретили этот Новый год дома. Считаю, что отправлять бумажные открытки важно, но как правило сегодня этим никто особо не занимается. Хотя я бы с удовольствием писал от руки…Но сейчас все в электронном виде.
Илья Соболев, актер и шоумен
Добавим, что в начале декабря на телеканале ТНТ приступили к съемкам юмористического проекта "Стендап Рулетка", ведущим которого станет Илья Соболев.
Напомним, что шоумен вместе со своей многодетной семьей принял участие в выставке, посвященной Году семьи. Экспозиция стала частью проекта "Новогодняя почта".
Фото и видео: ТНТ
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