Илья Соболев посетил "Новогоднюю почту"

Актер и шоумен рассказал о проекте телеканала ТНТ, в котором примет участие.

На Дворцовой площади продолжает свою работу "Новогодняя почта" — совместный проект издания "Петербургский дневник" и "Почты России". В этом году генеральным информационным партнером проекта стал телеканал ТНТ.

Российский актер и шоумен Илья Соболев вместе со своей супругой Натальей Соболевой отправили открытку в город Якутск родителям Натальи.

Желаю, чтобы все встретили этот Новый год дома. Считаю, что отправлять бумажные открытки важно, но как правило сегодня этим никто особо не занимается. Хотя я бы с удовольствием писал от руки…Но сейчас все в электронном виде. Илья Соболев, актер и шоумен

Добавим, что в начале декабря на телеканале ТНТ приступили к съемкам юмористического проекта "Стендап Рулетка", ведущим которого станет Илья Соболев.

Напомним, что шоумен вместе со своей многодетной семьей принял участие в выставке, посвященной Году семьи. Экспозиция стала частью проекта "Новогодняя почта".

Фото и видео: ТНТ