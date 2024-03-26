С 1 марта в Петербурге введут штрафы за незаконные ларьки и палатки

Несогласованные НТО накажут рублем граждан чиновников и бизнес.

С начала весны в Северной столице вступят в силу штрафы за размещение нестационарных торговых объектов без законных оснований. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Изменения вносятся в городской закон "Об административных правонарушениях" от 12 мая 2010 года № 273-70. Новая редакция статьи 44 дополняется пунктом, устанавливающим ответственность за установку и использование НТО на землях и участках, находящихся в собственности Петербурга, без соответствующих согласований.

Размер штрафов дифференцирован в зависимости от статуса нарушителя. Гражданам, самовольно разместившим торговый объект, грозит от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Должностные лица заплатят от 10 тыс. до 40 тыс. руб. Для юридических лиц штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Документ был обнародован 18 февраля и вступит в законную силу через 10 дней после официального опубликования, то есть с 1 марта 2026 года. Под действие новых норм подпадает как непосредственно установка ларьков, палаток и киосков, так и дальнейшее использование городских земель для нестационарной торговли.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга