Продавцы Апраксина двора потеряли продукцию на 1 млн рублей после рейда

Незаконные точки по продаже фруктов и овощей возле метро тоже были ликвидированы.

В пяти районах Санкт-Петербурга — Центральном, Приморском, Кировском, Невском и Выборгском — прошёл совместный рейд полиции и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, направленный на борьбу с незаконной торговлей. В ходе рейда было составлено более 30 протоколов и изъято товаров на сумму 1 миллион рублей.

Как сообщила пресс-служба комитета, были ликвидированы торговые точки, расположенные вблизи станций метро "Пионерская", "Озерки", "Просвещение", "Дыбенко", "Ломоносовская" и "Проспект Большевиков". Там были убраны палатки, в которых продавались текстиль и овощи. В отношении продавцов составлено 30 протоколов.

Также проверяющие провели рейд на территории Апраксина двора, где была выявлена несанкционированная продажа одежды, обуви, новогодних атрибутов и табачных изделий. Десять нарушителей привлечены к административной ответственности, а товар на общую сумму 1 миллион рублей изъят.

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Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга