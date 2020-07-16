Piter.TV проводит рейд по незаконным торговым точкам у метро "Пионерская"

Уже ни для кого не секрет, что количество нелегальных торговых точек в Петербурге продолжает расти – видно невооруженным глазом .В самый сезон – летом, особой популярностью пользуются черешня малина и клубника. Граждане по абсолютно не рыночной цене готовы покупать эти ягоды, привезенные из какой-нибудь Турции и закупаемые на Софийском овоще базе.

Для того, чтобы наше приключение было более информативным, мы пригласили известного борца с нелегальной торговлей Александра Виноградова:

В приморском районе мы проводили рейды, и не раз. Нашли более 43 нелегальных точек, которые не видит глава района Александр Цед, мы постоянно искажаем, по его мнению, информацию. Ну а вообще незаконных точек около 55. Я считаю, что это очень много. Александр Виноградов, активист.

Кого здесь только не встретишь. Магазины на колесах и сколоченные на скорую руку фанерные домики, коробейники 21 века и торговцы из-под полы. На их фоне выделяются такие вот сомнительные ларьки: вроде бы легальный, а вроде бы и нет. Они и выглядят солидно, и даже кое-какие документы могут показать.

Например - нежно-розовый ларек на Испытателей - по замерам стоит на придомовой территории, а по договору аренды - на земле строящегося ТЦ "Голливуд". Проблема в том - кому платить аренду: городу или частнику.

Попросили документы, чтобы проверить - ларечники заметно занервничали. Даже потребовали не снимать. Пока ждали, Виноградов рассказал, как такие точки становятся буквально невидимыми для надзорных органов:

Самое удивительное, что когда вы пишите в Роспотребнадзор: укажете адрес, приложите фотографии и тд, Роспотребнадзор сюда выходить не будет, потому что вы не указали ИНН юрлица, куда надо выйти. А ИНН вы не знаете, потому что нет стенда информации. Александр Виноградов, активист.

В конечном итоге документы нам вынесли. Действительно арендодатель - компания "Голливуд", а по карте явно видно, что расстояния от жилого дома на проспекте Испытателей, 6к1 недостаточно до земли "Голливуда".

То есть аренда выплачивается не городу, а юрлицу. По словам Виноградова, от незаконной, теневой уличной торговли городской бюджет теряет на этом до 6-8 миллиардов рублей в год

Еще один типичный представитель мира "фруктовой торговли" - киоск, зарегистрированный как книжный. Или по-простому - газетный. Такие точки город субсидирует, из-за чего арендная плата составляет от 6 до 12 тысяч рублей за месяц. Смешные деньги. Газеты, кстати, тоже есть – обычно в них оборачивают помидоры или персики. Формально уже не придраться.

Вот такой киоск на проспекте Испытателей – документов нам никаких не предоставили (что было очевидно). Вскрылись другие проблемы - его местоположение:

Ну какой дурак додумался посреди дома поставить торговый объект. У нас существуют законы установки, в том числе и противопожарные – если этот ларек не дай бог загорится, жители, у которых окна на него выходят – им будет нечем дышать. Александр Виноградов, активист.

Однако с тем, что ларек небезопасен не согласился мужчина (имени которого мы не смогли узнать), стоявший за прилавком:

Ну как я знаю, этот ларек стоит тут абсолютно законно. Все договоры у него есть, а вы приходите и говорите, что все это тут стоит не официально, то почему государство разрешает сюда ларек ставить? Продавец.

Качество продуктов вызывают не меньше вопросов - мало того, что стоят на дороге и впитывают в себя всю грязь, так еще и в теплую погоду хранятся в черных лоточках. Взяли малину с прилавка - за первым слоем красиво уложенных ягод скрывалась бело-зеленая плесень.

Обособленный вид – столики, тележки или клеенки. Продают все - от овощей и фруктов до примитивной электроники. Их преимущество – мобильность: на горизонте полиция или журналисты с камерами - стол в руки и бежать со всем добром, пережидать бурю. Стоит отметить их боязнь камеры – на нашего оператора даже попытались напасть.

Подойдя к такой тележке, которая мирно располагалась прямо под будкой ГИБДД. Попытались узнать - на каком основании они ведут торговлю. Комментариев нам никаких не дают, видимо боятся, или наоборот – есть стойкий иммунитет на любые камеры, на любые рейды – они четко знают, к кому надо обращаться в таких моментах.

Во время рейда мы не просто пугали ларечников, а еще применяли так называемый гражданский арест – забирали площадку для весов, без которой работать продавцы не в состоянии. У последней точки в нашем маршруте на Серебристом бульваре нас догнал один из держателей бизнеса на районе – и начал качать права.

Как законопослушный гражданин Российской Федерации, видя административное правонарушение – а у нас их 2 – 7.1 и 14.1 обязаны сообщить правоохранительным органам о правонарушении, а также своими силами попытаться пресечь. Обязательно нужно вызвать сотрудников полиции, и, дождавшись их, объяснить, согласно законам, свои действия.

Проблемы, которые торговые точки создают для города, можно долго перечислять, у каждого неравнодушного есть к чему придратся. Но основу составляют загрязнение среды, ( тут кадры с купчинской свалки фруктов), сомнительное качество продуктов, отсутствие возможности вернуть товар, или даже просто пожаловаться на него. Ну и конечно же - огромные потери для городского бюджета

Путаница в документах, миграция тележек и явно прочны коррупционные связи делают эти киоски фактически неуязвимыми для законной ликвидации.

Гражданский арест весов - мера эффективная. Однако ответная реакция не заставит себя ждать. Убить не убьют, но испугать могут сильно. Гнилые продукты, впитавшие в себя дорожную грязь, черный нал и обман покупателей - все это проблема нелегальной торговли. Проблема, которая должна волновать каждого жителя Петербурга

Видео: Piter.TV