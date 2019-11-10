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Анонс: рейд Piter.TV по точкам уличной торговли у метро "Пионерская"

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Проверяем у "ларечников" наличие документов на торговлю и выслушиваем тысячи причин, почему их нет.

В Приморском районе Петербурга активно развита нелегальная уличная торговля: по данным Piter.TV, это более 60 точек продажи фруктов и овощей. И это, не считая повозок, которые мигрируют после очередной полицейской проверки.

Мы провели настоящий рейд по горячим местам у метро "Пионерская" и узнали много интересного. Помогал нам в этом нелегком деле известный борец с уличной торговлей – Александр Виноградов.

Полную версию репортажа смотрите на следующей неделе на сайте и в соцсетях Piter.TV.

Видео: Piter.TV | vk.com/illegaltrade

Теги: анонс, уличная торговля
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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