Анонс: рейд Piter.TV по точкам уличной торговли у метро "Пионерская"

В Приморском районе Петербурга активно развита нелегальная уличная торговля: по данным Piter.TV, это более 60 точек продажи фруктов и овощей. И это, не считая повозок, которые мигрируют после очередной полицейской проверки.
Мы провели настоящий рейд по горячим местам у метро "Пионерская" и узнали много интересного. Помогал нам в этом нелегком деле известный борец с уличной торговлей – Александр Виноградов.
Полную версию репортажа смотрите на следующей неделе на сайте и в соцсетях Piter.TV.
Видео: Piter.TV | vk.com/illegaltrade
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