С 2027 года ларьки в Петербурге будут ставить только по согласованию со Смольным

Необходимость реформы назрела давно: сейчас объекты на частной земле фактически бесконтрольны.

Законодательное Собрание Петербурга приняло за основу законопроект, который кардинально изменит правила игры для малого торгового бизнеса. Новые нормы обяжут владельцев киосков и павильонов на частных территориях работать исключительно по схеме, утверждённой Смольным.

Согласно инициативе, с 1 марта 2027 года размещение любого нестационарного торгового объекта (НТО) станет возможным только после его включения в специальный городской реестр. Порядок разработки и утверждения этой схемы определит правительство города, а за нарушение установленных требований будет грозить административная ответственность.

Как пояснил депутат Денис Четырбок, необходимость реформы назрела давно: сейчас объекты на частной земле фактически бесконтрольны. Они не обязаны проходить согласования по внешнему виду, безопасности и правилам размещения, что негативно сказывается на облике Петербурга и комфорте жителей, особенно в густонаселённых районах, откуда регулярно поступают жалобы.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты одобрили увеличение площади зелёных насаждений во втором чтении.

Фото: Piter.TV

