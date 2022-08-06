Во Всеволожске борются с нелегальными ларьками

Жители Всеволожска пожаловались на установку нелегальных ларьков.

Жители Всеволожска недовольны появлением новых ларьков в городе. Об этом сообщили ЛенТВ.

Несколько киосков были установлены прямо на газонах в центре микрорайона Южный на улице Московская. Горожане сомневаются в законности застройки и начали жаловаться в сети.

Они также направили запрос в администрацию города, чтобы выяснить детали и законность установки киосков. Отмечается, что недостатка в торговых площадках в городе нет, поэтому жители не понимают, почему были установлены новые павильоны.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура добилась уборки свалки рядом с Рейсовой улицей.

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