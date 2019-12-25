Петербургская прокуратура добилась уборки свалки рядом с Рейсовой улицей

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту несанкционированного складирования отходов производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, на участке вблизи улицы Рейсовой выявлена незаконная свалка отходов, сброшенных непосредственно на почву.
Указанная территория относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Природоохранный прокурор внес представление в адрес главы администрации Московского района. Сейчас нарушения устанавливаются.
Ранее сообщалось, что прокуратура назвала причину задержки рейса Самара — Петербург.
Фото: прокуратура Петербурга
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