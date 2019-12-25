Петербургская прокуратура добилась уборки свалки рядом с Рейсовой улицей

Прокуратура требует убрать несанкционированную свалку вблизи Рейсовой улице.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту несанкционированного складирования отходов производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на участке вблизи улицы Рейсовой выявлена незаконная свалка отходов, сброшенных непосредственно на почву.

Указанная территория относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

Природоохранный прокурор внес представление в адрес главы администрации Московского района. Сейчас нарушения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что прокуратура назвала причину задержки рейса Самара — Петербург.

Фото: прокуратура Петербурга