Прокуратура назвала причину задержки рейса Самара — Петербург

Всего рейсом должны были вылететь 95 человек.

В понедельник, 9 октября, в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса FW-6238 Самара —Петербург. Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, причина стала поломка на борту воздушного судна.

Вылет должен был состояться в 11:00, но был задержан до 16:30 по местному времени. Всего рейсом должны были вылететь 95 человек.

Авиакомпания предоставит ожидающий в аэропорту пассажирам напитки и окажет прочие необходимые услуги. Ситуация передана на контроль Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Ранее мы сообщили о том, что билеты из Тель-Авива в Петербург резко подорожали после атаки ХАМАС.

Фото: Piter.TV