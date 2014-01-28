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Прокуратура назвала причину задержки рейса Самара — Петербург
Сегодня, 16:34
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Прокуратура назвала причину задержки рейса Самара — Петербург

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Всего рейсом должны были вылететь 95 человек.

В понедельник, 9 октября, в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса FW-6238  Самара —Петербург. Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, причина стала поломка на борту воздушного судна.

Вылет должен был состояться в 11:00, но был задержан до 16:30 по местному времени. Всего рейсом должны были вылететь 95 человек.

Авиакомпания предоставит ожидающий в аэропорту пассажирам напитки и окажет прочие необходимые услуги. Ситуация передана на контроль Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Ранее мы сообщили о том, что билеты из Тель-Авива в Петербург резко подорожали после атаки ХАМАС.

Фото: Piter.TV

Теги: задержка рейса, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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