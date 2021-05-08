Билеты из Тель-Авива в Петербург резко подорожали после атаки ХАМАС

На данный момент самый быстрый перелёт обойдётся в 108 тыс. рублей. Стоимость самого дешёвого рейса с двумя пересадками составляет 40 тыс. рублей.

После эскалации конфликта в Израиле, билеты из Тель-Авива в Северную столицу значительно выросли в цене. Авиасообщение ближневосточного государства с РФ не закрыли, однако цена билетов увеличилась даже на рейсы с пересадками. Об этом пишет "Деловой Петербург".

На данный момент самый быстрый перелёт обойдётся в 108 тыс. рублей. Стоимость самого дешёвого рейса с двумя пересадками составляет 40 тыс. рублей: пассажирам придётся провести в дороге больше суток. Наиболее дешёвый вариант перелёта из Петербурга в Израиль и обратно стоит 112 тыс. рублей.

Добавим, что на Росавиация приняла решение о временном ограничении ночных полётов из РФ в Израиль. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в страну, а путешественникам посоветовали воздержаться от поездок туда до стабилизации ситуации.

Напомним, что эскалация конфликта в Израиле началась в субботу, 7 октября. Представители движения ХАМАС проникли на территорию соседней страны. Из сектора Газа по центральным и южным районам Израиля начались ракетные обстрелы. На следующий день, 8 ноября, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально объявила о переходе государства в состояние войны.

Ранее мы сообщили о том, что военной операции армии Израиля в Газе дали название "Железные мечи".

Фото: Piter.TV