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Военной операции армии Израиля в Газе дали название "Железные мечи"

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В стране собирают резервистов.

Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) начала проводить собственную контртеррористическую операцию против радикалов из движения ХАМАС, которая считается в Израиле террористической организацией. Действия связаны с недавними ракетными атаками, которые с утра 7 октября начали представители сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ объявил, что операция против террористической организации ХАМАС получила название "Железные мечи".

пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что боевики из палестинского анклава выпустили сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в городе Тель-Авив.Дополнительно специалисты уведомили население о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа. После этого ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант рассказал о массовом сборе резервистов. 

Министр обороны Израиля: ХАМАС начал войну.

Фото и видео: Telegram / SHOT, BAZA

Теги: военная операция, израиль, палестина, сектор газа, цахал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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