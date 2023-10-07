Военной операции армии Израиля в Газе дали название "Железные мечи"

В стране собирают резервистов.

Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) начала проводить собственную контртеррористическую операцию против радикалов из движения ХАМАС, которая считается в Израиле террористической организацией. Действия связаны с недавними ракетными атаками, которые с утра 7 октября начали представители сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ объявил, что операция против террористической организации ХАМАС получила название "Железные мечи". пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что боевики из палестинского анклава выпустили сотни ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в городе Тель-Авив.Дополнительно специалисты уведомили население о проникновении в приграничные районы боевиков из сектора Газа. После этого ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант рассказал о массовом сборе резервистов.

Министр обороны Израиля: ХАМАС начал войну.

Фото и видео: Telegram / SHOT, BAZA