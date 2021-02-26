Министр обороны Израиля: ХАМАС начал войну

Палестинское радикальное движение ХАМАС, которое еврейским государством считается террористическим движением, объявило Израилю войну. Соответствующее мнение высказал в видеообращении к жителям высказал израильский министр по обороне Йоав Галант. В настоящее время военнослужащие ведут боевые действия против сил анклава. Такие заявления чиновник сделал по завершению экстренного совещания с руководством силовых структур, посвященного произошедшим ракетным обстрелам утром 7 октября.
ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником. Государство Израиль победит в этой войне.
Йоав Галант глава Минобороны Израиля
Военный министр призвал всех сограждан следовать указаниям властей. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории.
Ракета попала в дом пожилой женщины в израильском Ашдоде.
Фото и видео: YouTube / חדשות NWS
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