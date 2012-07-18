Ракета попала в дом пожилой женщины в израильском Ашдоде

Инцидент произошел в пункте Гедерот около Ашдода.

Ракета попала в дом пожилой женщины. Трагедия произошла вблизи израильского города Ашдод. Региональные власти сообщили о том, что 70-летняя местная жительница была ранена из-за обстрела, который велся со стороны палестинского анклава - сектора Газа. Соответствующую информацию распространили журналисты из местной государственной радиовещательной компании Kan. Дополнительно в СМИ появились данные о ее гибели. Очевидцы уточнили, что израильтянка проживала в населенном пункте Гедерот, расположенного в южной части еврейского государства.

Напомним, что воздушная тревога в Израиле начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, в центральной части страны. В пресс-службе армии ЦАХАЛ заметили, что десятки ракет были выпущены с территории сектора Газа по городам Израиля. Медицинский персонал подтвердил, что пожилая женщина пострадала на юге Израиля в результате падения ракеты.

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" из-за проникновения террористов из Газы.

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