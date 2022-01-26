Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" из-за проникновения террористов из Газы

Жителям страны рекомендовано находиться вблизи бомбоубежищ.

Неопределенное количество террористов проникло из сектора Газа в приграничные районы Израиля на фоне массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава. Соответствующее заявление опубликовала пресс-службы Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ). Командование службы тыла рекомендует местным жителям приграничных населенных пунктов не выходить из домов и держаться около бомбоубежищ. Очевидцы пояснили, что заметили уличные сражения. Также в размещенных видеозаписях понятно, что по населенным пунктам ездят вооруженные боевики и слышна стрельба.

Армия обороны Израиля объявляет состояние боевой готовности. заявление ЦАХАЛ

Дополнительно начальник Генерального штаба в текущий момент проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности Армии обороны Израиля.

В Израиле объявлялась воздушная тревога, произошли взрывы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, СМОТРИ